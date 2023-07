Rugby : La FFR fait un énorme cadeau à Bernard Laporte

La rédaction

Accusé de fraude, Bernard Laporte a démissionné du poste de président de la Fédération française de rugby en janvier dernier et n’occupe plus aucune fonction en lien avec ce sport, même s’il a été aperçu proche du XV de France de Fabien Galthié récemment. Il doit toutefois encore régler les frais d’avocat qui ont servi au cours du jugement... et qui ont été avancés par la FFR à l’époque.

L’affaire Laporte a animé les débats de décembre à janvier. Président de la FFR depuis 2016, il a en effet été accusé de conflits d’intérêt ainsi que de fraude et cela a finalement mené à sa démission, annoncée le 27 janvier dernier. Un tournant décisif tant sa figure était omniprésente ces dernières années...

Et cela ne s’est pas terminé avec sa démission, puisque Bernard Laporte a été aperçu aux côtés du XV de France, qui se dirige vers une Coupe du monde qu’il avait lui-même voulue. Il pourrait d’ailleurs être présent dans les stades à l’automne prochain, comme l’a récemment confié Florian Grill. « Si Fabien Galthié me demande de faire venir Bernard Laporte et qu'il considère que c'est de nature à faire gagner les Bleus... Vous savez, moi, je vais tout faire pour que le XV de France gagne » avait expliqué le nouveau président de la FFR, début juillet. « Cependant, je fixe une règle. Il y a une convention qui existe : en cas de condamnation en appel, il devra rembourser les frais d'avocat préalablement à toute intervention auprès des Bleus (ndlr : si Laporte est condamné en appel, il devra rembourser les frais d'avocat avancés par la FFR, dans le cas contraire, ils seront à la charge de la Fédération) ».

La FFR veut faire crédit à Bernard Laporte