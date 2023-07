Les prochains ovnis du XV de France sont connus, Galthie peut jubiler

Axel Cornic

Avant de cartonner chez les grands, les talents français ont marché sur la planète rugby par deux fois, avec un titre mondial en 2018 et un autre en 2019. Et un fabuleux triplé pourrait arriver puisque le XV de France U20 joue la finale ce vendredi face à l’Irlande et jeunes tricolores ont l'occasion d’écrire leur nom dans l’histoire... avant de peut-être devenir les stars de demain.

Terminé la suprématie des nations du sud ! Pour la première fois depuis très longtemps, les grands favoris de la Coupe du monde sont européens avec la France et l’Irlande, qui raflent tout sur leur passage depuis quelques années. Et cela se confirme chez les jeunes, puisque les deux nations ont survolé le Championnat du monde U20 et se retrouvent ce vendredi en finale (19h).

Gazzotti, Tuilagi, Depoortère... les Bleus de demain ?

La France peut notamment miser sur une équipe pleine de nouveaux talents, qui sont appelés à écrire l’avenir du XV de France. C’est le cas de Baptiste Jauneau, de l’énorme pépite Posolo Tuilagi ou encore de Nicolas Depoortère, qui ont déjà montré le bout de leur nez en Top 14 avec leurs clubs. Mais d’autres sont en train de se faire un nom et attirent tous les regards comme Marko Gazzotti, l’une des grandes révélations de cette Coupe du monde U20.

Romain Ntamack, le parfait modèle

En gagnant la finale ce vendredi, ils pourraient commencer à marcher sur les traces d’un certain Romain Ntamack, qui a remporté le titre en 2018 et qui est désormais un pilier du XV de France de Fabien Galthié. Il n’est pas le seul de cette génération à avoir percé au plus haut niveau, puisqu’on peut également citer Demba Bamba, Jean-Baptiste Gros, Cameron Woki ou encore Arthur Vincent. A même pas 25 ans, ils ont tous plus d’une vingtaine de sélections au compteur, même si le centre du MHR en a lui seulement 14 à cause de ses graves blessures des deux dernières années.