XV de France : La nouvelle équipe d'Haouas réagit au scandale

Axel Cornic

Les tensions ne sont pas prêtes de se calmer au Pays Basque, où l’arrivée de Mohamed Haouas fait toujours grincer des dents. Des groupes de supporters ont en effet annoncé un boycott pour montrer leur désaccord concernant le recrutement du pilier droit, condamné entre autres pour violences conjugales, mais au Biarritz Olympique on espère que le calme reviendra.

Écarté par le XV de France en vue de la Coupe du monde, Mohamed Haouas a finalement retrouvé les terrains de rugby. Ce mercredi, le Biarritz Olympique a repris les entraînements et le pilier droit était attendu dans une ambiance très tendue. En effet, son arrivée ne fait pas du tout l’unanimité au Pays Basque, après sa condamnation pour violences conjugales le 30 mai dernier.

Le XV de France prépare du lourd, le clan Fabien Galthié annonce la couleur https://t.co/gXZNYssZA3 pic.twitter.com/p4mI9L7Nlr — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

« Quelle image tu renvoies aux jeunes ? »

Ces derniers jours, les supporters biarrots ont laissé éclater leur colère suite à l’annonce de la signature d’Haouas, qui était initialement censé rejoindre l’ASM Clermont Auvergne avant l’annulation de son contrat. C’est le cas de l’association Miarritzeko Mutilak, qui a annoncé son boycott de la campagne abonnements 2023-2024. « On nous dit que le rugby, c’est l’école de la vie. Les joueurs de l’équipe première, ce sont les idoles des jeunes. Quelle image tu leur renvoies ? » a expliqué au micro de RMC Sport l’une des membres de cette association.

« Il aimerait se faire oublier »