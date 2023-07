Scandale Haouas, la FFR sort enfin du silence

Axel Cornic

Condamné pour violences conjugales, Mohamed Haouas a vu le XV de France comme l’ASM Clermont Auvergne lui tourner le dos. Mais le pilier droit ne va pas rester sans club, puisque le Biarritz Olympique a décidé de l’accueillir en Pro D2... ce qui fait évidemment grincer des dents, avec la direction du club basques qui est très critiquée depuis quelques jours.

C’est un sujet qui fait réagir dans le monde du rugby. Mohamed Haouas a toujours été présenté comme un enfant terrible du rugby, pourtant les choses ont atteint un tout autre niveau récemment avec sa condamnation pour violences conjugales, suivie par une nouvelle condamnation quelques semaines plus tard pour violences aggravées.

XV de France : Coup de tonnerre pour Haouas https://t.co/PmYB7QKGvN pic.twitter.com/eBdMHuWEiN — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Ejecté par Clermont, Haouas signe à Biarritz

Trop pour l’ASM Clermont Auvergne, qui a décidé de rompre le contrat passé avec le désormais ancien joueur de Montpellier et qui devait commencer ce 1er juillet. Initialement rebuté par les Prud’hommes, le club auvergnat a trouvé un accord financier avec Haouas pour mettre un terme à cette histoire. Mais le pilier droit n’est pas resté longtemps sur le marché, puisqu’en dépit de ses problèmes avec la justice le club du Biarritz Olympique a décidé de l’engager.

« Après ce qu'il a fait à sa femme le mois dernier, il n'a absolument rien à faire sous notre maillot »

Le club basque est depuis la cible d’énormément de critiques, même de la part de ses propres supporters. « Après ce qu'il a fait à sa femme le mois dernier, il n'a absolument rien à faire sous notre maillot » a réagit une supportrice du BO, interrogée par RMC Sport . « Pour moi, il n’a plus sa place dans le rugby. Quelle image on donne à nos jeunes ? Tapez votre femme et vous pourrez quand même venir jouer chez nous ».

« A la fédération, on a été très clair : il ne sera pas en équipe de France. Biarritz en a décidé autrement »