« Lassé » par les sponsors, Antoine Dupont en rajoute une couche…

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

La Coupe du monde approche et avec elle, les initiatives les plus farfelues. Pour honorer le partenariat entre la Coupe du Monde 2023 en France et la SNCF, le capitaine du XV de France Antoine Dupont a été sollicité pour une drôle d’opération…

La Coupe du monde de rugby ne débute que le 8 septembre, avec le match d’ouverture entre le XV de France et les All Blacks. Mais déjà, les initiatives liées à l’évènement sont légion. Durant tout l’été, tous les partenaires de la Coupe du monde 2023 ou du XV de France vont redoubler d’efforts pour mettre en valeur leurs engagements et utiliser les joueurs tricolores en guise de mannequin ou de comédien. C’est notamment le cas pour Antoine Dupont, capitaine des Bleus, et meilleur joueur du monde 2021. Sa notoriété et son statut lui vaut d’être le plus sollicité.

Antoine remplace Simone

Dans les gares de France, lorsque l’on prend un train, on entend régulièrement un petit jingle très familier suivi d’une voix féminine qui fait les annonces pour les départs et arrivées des trains, et pour les consignes de sécurité. Cette voix, c’est celle de Simone Hérault, la voix de la SNCF depuis 1981. Mais pendant la période Coupe du monde (septembre / octobre), ce n’est pas la voix de Simone, mais celle d’Antoine Dupont qui fera les annonces en gare. Il a enregistré sa voix en studio vendredi dernier. C’est le fruit du partenariat entre la SNCF et la Coupe du monde 2023. Il y aura même un hologramme de Dupont dans les gares, et sa silhouette sera utilisée sur les trains.

Une notoriété qui pèse

Un sponsoring de plus à assumer pour Antoine Dupont qui est déjà – lui seul - partenaire avec Adidas, Volvic, Casino, Tissot, Land Rover, Serge Blanco et Pure Essentiel. C’est dire le potentiel marketing du joueur, et sa notoriété grandissante. Mais une notoriété qui le pèse aussi comme il a pu le révéler récemment dans une interview à Sud Radio : « Mon quotidien a évidemment évolué ces dernières années. Avec le public toulousain et les fans de rugby, c'est quand même difficile de passer inaperçu quand on sort de chez soi. Mais d’un autre côté, c’est on va dire le revers de la médaille, puisque la plupart des gens viennent souvent pour nous féliciter. Ils sont toujours contents de nous croiser, ils sont contents de nous soutenir au stade le week-end et je pense qu’ils m’apprécient, c’est pour ça qu’ils viennent me voir. Donc, il faut arriver à le voir comme ça même si parfois ça peut être un peu pesant… »

Et si le futur olympique d’Antoine Dupont se dessinait finalement dans le surf ? 😏 🏄‍♂️ #FinaleTOP14 pic.twitter.com/H9jsi6eHhj — TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 21, 2023

Déjà la reprise pour Dupont...

Tout le monde voudrait avoir son petit bout d’Antoine Dupont. Et tous les partenaires officiels des Bleus pendant la Coupe du monde vont batailler pour que ce soit lui, en priorité, qui soit en tête de gondole sur leurs pubs ou sur les affiches. A se demander si le capitaine des Bleus, tout juste champion de France avec Toulouse, a bien le temps de prendre des vacances. Car la rentrée pour lui, c’est déjà le 2 juillet pour le premier stage de préparation du XV de France, à Monaco.