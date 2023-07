Coupe du monde : Laporte écarté ? La réponse de la FFR

La rédaction

Depuis son départ de la Fédération française de rugby, beaucoup se sont interrogés sur le rôle de Bernard Laporte auprès du XV de France, à quelques semaines d’une Coupe du monde qu’il a lui-même acquise. Pour son successeur Florian Grill la porte est grande ouverte... à quelques conditions tout de même.

C’est un feuilleton qui a secoué la planète ovale. Véritable figure du rugby français, Bernard Laporte a traversé une période délicate récemment, qui a finalement débouché sur un départ de la présidence de la FFR. Pourtant, son fantôme continue à planer sur une Coupe du monde qu’il avait ardemment souhaité et qui va débuter le 8 septembre prochain en France.

Scandale Haouas, la FFR sort enfin du silence https://t.co/RnXAD9neKc pic.twitter.com/ymYoV4cmYJ — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

« Si Fabien Galthié me demande de faire venir Bernard Laporte... »

Lors d’un long entretien accordé à RMC Sport , Florian Grill s’est exprimé au sujet de la possible présence de Bernard Laporte auprès du XV de France, lors de cette Coupe du monde. « Si Fabien Galthié me demande de faire venir Bernard Laporte et qu'il considère que c'est de nature à faire gagner les Bleus... Vous savez, moi, je vais tout faire pour que le XV de France gagne » a annoncé le nouveau président de la FFR. « Cependant, je fixe une règle. Il y a une convention qui existe : en cas de condamnation en appel, il devra rembourser les frais d'avocat préalablement à toute intervention auprès des Bleus (ndlr : si Laporte est condamné en appel, il devra rembourser les frais d'avocat avancés par la FFR, dans le cas contraire, ils seront à la charge de la Fédération) ».

« Je pense qu'il le mérite complètement »