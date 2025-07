Ntamack : Galthié fait une promesse à son remplaçant !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Privé de la plupart de ses cadres pour la tournée en Nouvelle-Zélande, Fabien Galthié a notamment pu tester Joris Segonds à l'ouverture en l'absence de Romain Ntamack. Et le sélectionneur des Bleus a d'ailleurs promis au numéro 10 de l'Aviron Bayonnais qu'il aurait «une carte à jouer».

Compte tenu de la programmation des phases du Top 14 , Fabien Galthié a été privé de la majeure partie de ses cadres pour la tournée en Nouvelle-Zélande et les trois matches contre les All-Blacks . Cependant, cela a permis au sélectionneur du XV de France de tester de nouveaux joueurs à l'image de l'ouvreur de l' Aviron Bayonnais Joris Segonds qui a profité de la blessure de Romain Ntamack pour découvrir le niveau international. Et Fabien Galthié lui a d'ailleurs fait une promesse à l'issue de la tournée en Nouvelle-Zélande.

« Il m’a dit qu’il était très content de m’avoir vu jouer avec l’équipe de France. Il m’a aussi dit que ces sélections, je ne les avais pas volées. Finalement, il m’a demandé de ne pas me poser trop de questions, de continuer comme ça en club et m’a finalement glissé que j’avais toujours une carte à jouer », confie-t-il dans les colonnes du Midi-Olympique, avant de dévoiler sa réponse à Fabien Galthié .

«Il m’a glissé que j’avais toujours une carte à jouer»

« Je lui ai dit que je continuerai de la même façon, sans me prendre la tête pour l’équipe de France. Je m’éclate à Bayonne, dans mon rugby comme dans la ville. On verra bien ce qu’il se passe ces prochains mois mais déjà, cette demi-finale pour ma première saison avec l’Aviron était à mes yeux un aboutissement. Alors, affronter les All Blacks avec le maillot de l’équipe de France… (Il coupe) J’ai vécu, je pense, ma plus belle saison de rugbyman professionnel », ajoute Joris Segonds.