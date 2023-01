Le XV de France peut entrer dans la légende

Axel Cornic

Ce Tournoi des 6 Nations 2023 est très important, puisqu’il donnera le ton sur la scène internationale avant la Coupe du monde, qui se tiendra en France à l’automne prochain. Tenant du titre et après un magnifique Grand Chelem, le XV de France affronte la compétition en grand favori et peut même marquer l’histoire en cas de nouvelles victoires.

La décennie de disette semble bien lointaine. Depuis son arrivée en 2019, Fabien Galthié a fait renaitre le XV de France de ses cendres et l’a érigé parmi les meilleures nations de la planète ovale. De très bon augure avant une Coupe du monde qui se tiendra en France et qui pourrait bien offrir le premier titre au rugby tricolore.





Rien ne semble pouvoir arrêter ce XV de France

Mais avant le rendez-vous mondial de l’automne 2023, le XV de France va devoir relever le défi du Tournoi des 6 Nations, qui débutera ce 5 février avec le déplacement en Italie. Une compétition qui pourrait permettre aux Bleus de marquer leur territoire et s’affirmer comme les meilleurs après le Grand Chelem de l’année dernière. « Notre Grand Chelem de l'an dernier a été une satisfaction évidemment, mais c'était l'an dernier ! » a tempéré l’entraineur des avants William Servat, qui pourrait pourtant voir ses joueurs écrire l’histoire.

Un record en cas de Grand Chelem