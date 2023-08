Le XV de France perd un taulier, la réaction du clan Macron

Axel Cornic

Tout le monde craignait une blessure grave avant la Coupe du monde et c’est finalement ce qui est arrivé. Titulaire indiscutable au poste de numéro 10 aux côtés du capitaine d’Antoine Dupont, Romain Ntamack a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche et a donc été contraint de déclarer forfait pour le Mondial 2023, qui ouvrira ses portes en France le 8 septembre prochain.

Il va falloir trouver un nouvel ouvreur pour la Coupe du monde. La charnière formée en club comme en sélection par Antoine Dupont et Romain Ntamack semblait pouvoir mener le XV de France vers le premier titre mondial de son histoire, mais le second ne sera finalement pas de la partie et Fabien Galthié cherche déjà une solution.

Jalibert, comme une évidence

La plus évidente concerne Matthieu Jalibert, qui a été en quelques sorte la doublure officielle de Romain Ntamack ces dernières années. Mais l’ouvreur de l’UBB a un style assez différent de son homologue du Stade Toulousain, beaucoup plus joueur et dynamiteur... mais peut-être moins gestionnaire et moins sûr en défense.

Hastoy, le grand gagnant ?

L’autre option est Antoine Hastoy, impressionnant cette saison avec le Stade Rochelais de Ronan O’Gara et vainqueur de la Champions Cup, tandis que le polyvalent Thomas Ramos fait plutôt figure de solution de rechange... sans oublier que Dupont peut également évoluer à ce poste.

