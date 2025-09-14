«La plus grande m***e», Galthié se fait allumer par un joueur

Fred Quercy, troisième ligne de Montauban, a ravivé d’anciennes blessures en ciblant directement Fabien Galthié, aujourd’hui sélectionneur de l’équipe de France. Dans un entretien sans détour, il a évoqué ses débuts compliqués à Montpellier sous les ordres de l’actuel patron des Bleus, pointant un management qu’il juge destructeur pour les jeunes joueurs.
L’actuel sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, fait face à un témoignage à charge de la part d’un ancien joueur formé au Montpellier Hérault Rugby. Fred Quercy, troisième ligne de 34 ans aujourd’hui à Montauban, a livré sa rancœur dans un entretien fleuve. Selon lui, les années passées en Espoirs puis en pros à Montpellier ont été marquées par un profond sentiment d’abandon, notamment sous l’autorité de Galthié.
Galthié n'a pas laissé un bon souvenir à Montpellier
« On pourrissait en pros, avec notre actuel grand sélectionneur de l’équipe de France Fabien Galthié qui est, je crois, la moins bonne personne sur Terre. Il a été à la fois le meilleur entraîneur que j’ai eu, indiscutablement – et pourtant j’en ai eu des bons dans ma carrière – mais aussi la plus grande m**** sur le plan humain » a déclaré Quercy dans des propos rapportés par Rugbyrama.
Le divorce est consommé
Quercy raconte une véritable fracture vécue par les jeunes du MHR dans les années 2010. « J’ai fait partie des générations sacrifiées de Montpellier. On était une quinzaine de joueurs à pourrir en Espoirs jusqu’à 22 ans. On n’avait aucune confiance des coachs, rien. C’était lamentable. […] On sentait bien qu’on ne les intéressait pas. On était, en plus, payés au lance-pierre. Si ce n’est le fait d’arriver en pro – car j’avais travaillé longtemps pour ça – je n’en garde pas de bons souvenirs. Rien de positif, ni des entraîneurs, ni des mentalités, ni de la façon dont on était traités. Je crois qui si on devait revenir à ça aujourd’hui, 80 % des jeunes de 18 à 23 ans arrêteraient le rugby » a-t-il déclaré.