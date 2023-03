Il dérape avec le XV de France, Galthié va prendre une énorme décision

Arnaud De Kanel

Coupable d'un vilain geste lors de la victoire du XV de France face à l'Ecosse, Mohamed Haouas ne sera pas de la partie contre pour le Crunch face à l'Angleterre. Le pilier était attend au tournant et il avait une véritable carte à jouer. Il s'est raté et cela pourrait lui coûter très cher car ce n'est pas la première fois qu'il craque de la sorte.

De retour en sélection pour pallier à la suspension de Uini Atonio, Mohamed Haouas avait là une véritable opportunité de se montrer en vue de la Coupe du monde qui débutera en septembre prochain. Mais comme en 2020, déjà contre l'Ecosse, le pilier montpelliérain a de nouveau pété les plombs. Il a écopé d'un carton rouge après avoir asséné un coup de tête inutile au demi de mêlée Ben White. Un geste inutile et préjudiciable pour son avenir en sélection. Difficile d'imaginer le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, le rappeler pour le Mondial.

«C’est un fait de jeu»

Après la rencontre, Fabien Galthié était monté au créneau pour défendre Mohamed Haouas. « C’est un fait de jeu, une sanction qu’on ne conteste pas. Je n’ai qu’une envie, c’est l’encourager, le protéger et l’aider. Il fait partie de l’équipe, de cette équipe de France qui menait 19-0 face à l’Ecosse et a remporté le match avec un bonus offensif », confiait-il. Haouas devenait ainsi le premier joueur de l'histoire du XV de France à se faire expulser deux fois dans un match international. Un triste record qui pourrait pousser Fabien Galthié à ne plus le rappeler.

«Il s’est clairement tiré une balle dans le pied»