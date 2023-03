A cause du XV de France, il a tremblé de peur

Thibault Morlain

En 2011, le XV de France atteignait la finale de la Coupe du monde de rugby. Une rencontre malheureusement perdu face à La Nouvelle-Zélande… pour un petit point seulement (8-7). Et les regrets étaient encore plus grands côté français que l’arbitrage de la rencontre laissait clairement à désirer. Critiqué, Craig Joubert, l’arbitre de la finale, s’est retrouvé dans l’oeil du cyclone au point d’avoir peur de venir en France.

Alors que le XV de France n’a jamais été champion du monde rugby, il y a eu quelques finales pour les Bleus. Ça a été le cas en 2011, mais les rêves de sacre se sont envolés face à La Nouvelle-Zélande. Les All Blacks s’étaient alors imposés d’un point (8-7) au terme d’une rencontre qui a fait polémique. La raison ? L’arbitrage de la rencontre. En effet, plusieurs décisions de Craig Joubert ont été remises en question, ce qui a rendu encore plus amère la défaite du XV de France lors de cette finale de Coupe du monde.

« Il reste un homme blessé »

Cette finale de la Coupe du monde a valu à Craig Joubert de nombreux ennuis et les critiques se sont multipliées à l’égard de l’arbitre de la finale. Et c’est dans ce climat que le principal intéressé a éprouvé de la peur de venir en France et d’affronter le regard des Français qui lui en ont voulu pour ce résultat face à La Nouvelle-Zélande. Pour RMC , Joël Judge, responsable des arbitres à World Rugby, s’est confié sur le cas de Craig Joubert, expliquant alors : « Craig craignait son apparition en France, depuis cette finale. Il reste un homme blessé, car il sait qu’il n’a pas été bon ce jour-là. Il sait qu’il a été pris par un environnement qu’il a eu du mal à maîtriser et aujourd’hui encore, il est blessé. Il sait qu’il a mal fait, il aurait aimé être meilleur, il ne l’a pas été et que le titre s’est joué sur quelques décisions ».

« Ça lui a redonné confiance »