«Exceptionnel» : Une star du XV de France explose tout, il est bluffé

Pierrick Levallet

Deuxième du Tournoi des 6 Nations, le XV de France a montré un visage très convaincant à l'approche de la Coupe du monde. Certains joueurs ont su se montrer à leur avantage, à l'instar d'Antoine Dupont. Le demi de mêlée de 26 ans a d'ailleurs impressionné Olivier Magne, ancien troisième ligne de la sélection française.

Le XV de France a achevé son Tournoi des 6 Nations sur une bonne note. Sortis victorieux de leur rencontre face au Pays de Galles, les hommes de Fabien Galthié ont terminé deuxième de la compétition. S’ils n’ont pas pu conserver leur couronne, ils ont néanmoins affiché un visage très convaincant à l’approche de la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre 2023). Et pour Olivier Magne, un joueur bien particulier a encore su tirer son épingle du jeu.

Le XV de France fait le show, un joueur de Galthié répond aux critiques https://t.co/90mNWNNCjL pic.twitter.com/oCcmBz9gBP — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

«Antoine Dupont a encore été extraordinaire»

« Le meilleur Français pendant le Tournoi des 6 Nations ? Ah ça, c'est toujours très dur. Antoine Dupont a encore été extraordinaire. Que peut-on dire de plus sur lui ? Il est d'une constance, d'une régularité dans son jeu au pied, dans ses choix... » a expliqué l’ancien troisième ligne du XV de France dans un entretien accordé à Actu Rugby .

«C'est en tout point remarquable»