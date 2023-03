Cette étonnante proposition pour la star du XV de France

Thibault Morlain

A 26 ans, Antoine Dupont est aujourd’hui la star du XV de France. Capitaine des Bleus, le demi de mêlée du Stade Toulousain est l’une des locomotives du groupe de Fabien Galthié. Auteur de prestations exceptionnelles, il n’en finit plus d’impressionner à chacune de ses apparitions. A tel point que certains imaginent Dupont jouer à un autre poste que le sien actuellement.

Elu meilleur joueur du monde en 2021, Antoine Dupont fait aujourd’hui partie des plus grands talents de la planète rugby. Et ce sont le XV de France et le Stade Toulousain qui profitent de ce prodige. Actuellement, le demi de mêlée avec les Bleus pour disputer le Tournoi des 6 Nations. Capitaine des Bleus, il ne cesse d’impressionner avec le groupe de Fabien Galthié. Il y a notamment eu cette action à quelques mètres de l’en-but où Dupont a stoppé seul un Irlandais et face à l’Angleterre, il a encore fait parler son talent avec des inspirations dont lui seul peut le faire…

«C’est pas du por**, c’est bien pire», la punchline de Boudjellal sur le XV de France https://t.co/X1kL4g9uZK pic.twitter.com/6o52Vq99Us — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

« C'est Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zinedine Zidane »

Et la performance d’Antoine Dupont face à l’Angleterre a été très remarquée et elle a valu au joueur du XV de France d’incroyables louanges. Matt Dawson a notamment lâché à propos de Dupont : « C'est Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zinedine Zidane. Il y a un moment où il était reculé, il s'est retourné et a fait ce magnifique scan du terrain. C'était comme regarder Arnold Schwarzenegger dans Terminator. (...) Il a joué ce petit coup de pied, l'a exécuté parfaitement et la France s'est à nouveau échappée ».

« Il pourrait presque jouer en deuxième ligne »