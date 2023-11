Dupont snobe le XV de France, il pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

C'était le secret le moins bien gardé du monde. Comme l'annonçaient plusieurs sources une fois le XV de France éliminé de la Coupe du monde, Antoine Dupont va tenter d'oublier cet échec en participant aux JO 2024. Le demi de mêlée va donc faire l'impasse sur le Tournoi des VI Nations mais cette décision n'est pas partagée par Vincent Moscato.

Le suspens, s'il y en avait encore un, est terminé. Lundi, à l'occasion de La Nuit du Rugby , Antoine Dupont a confirmé sa participation aux prochains Jeux Olympiques. Sa préparation avec l'équipe à VII débutera en 2024 et une partie de cette dernière tombe en plein Tournoi des VI Nations. Le demi de mêlée a hésité à doubler les deux disciplines mais il ne le fera pas. Le XV de France évoluera sans son capitaine, au grand dam de Vincent Moscato.

«Le Tournoi, c’est sacré»

« Vous connaissez mon avis. Antoine est un super joueur de rugby et sans doute un très bon joueur à 7. Et je comprends ce que peuvent apporter les JO pour le rugby. Mais ne pas faire le Tournoi… C’est dur ! Si c’est un surhomme et qu’il peut tout faire, je dis bravo. Mais ne pas faire le Tournoi… On a été élevés avec le Tournoi, rien ne peut passer derrière. Aucune compétition ! Le Tournoi, c’est sacré, le rugby a été inventé pour cette compétition » a lâché Vincent Moscato dans son émission sur RMC la semaine passée. Son consultant Denis Charvet s'est également interrogé.

«Je n’aurais peut-être pas fait le même choix comme sportif»