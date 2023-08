Cauchemar pour le XV de France, le vestiaire de Galthié réagit

Axel Cornic

Le forfait de Romain Ntamack est désormais acté et après l’avoir digéré, le XV de France se projette sur la Coupe du monde à venir et les solutions pour le remplacer. Mais forcément, le trou béant laissé par l’ouvreur toulousain aux 36 sélections se fait sentir dans le vestiaire français...

Certains ont encore du mal à réaliser, mais Romain Ntamack ne disputera pas la Coupe du monde 2023, celle pour laquelle il semblait se préparer depuis 2019. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, il sera sans aucun doute le premier supporter du XV de France, dont le jeu pourrait désormais être orchestré par Matthieu Jalibert ou Antoine Hastoy.

« Ce n’était pas la grande joie lundi »

Présent en conférence de presse ce mardi, Gaël Fickou n’a évidemment pas pu échapper aux questions concernant le récent forfait de Ntamack. « C'est vrai que c'était un lundi pas facile malgré cette victoire ce week-end. Forcément quand on perd des joueurs de l’effectif, c'est toujours frustrant et on est triste pour eux » a expliqué le trois-quart centre du XV de France, d’après RMC . « Ce n’était pas la grande joie lundi mais il faut avancer, on a un match très important ce week-end. On a une compétition qui arrive à grands pas donc il faut rester focus sur notre objectif. Malgré cela, bien sûr que l’on a une immense pensée pour Romain. On pense fort à lui ».

« Le voir quitter le groupe à quelques semaines de la compétition, cela fait toujours mal pour lui »