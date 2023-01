Ça bouge au XV de France, les signatures s’enchaînent

Axel Cornic

Raphaël Ibañez, manager du XV de France, a annoncé ce mardi la prolongation de son contrat avec la FFR jusqu’en 2028. Une excellente nouvelle pour Fabien Galthié, qui commence à voir les contours de l’équipe qui l’accompagnera au cours des prochaines années se dessiner, même s’il reste quelques interrogations.

A quelques semaines du Tournoi des 6 Nations la pression monte pour le XV de France, qui va défendre son titre après avoir réalisé le Grand Chelem l’année dernière. Mais elle sera toujours plus forte au fil des mois, puisque la Coupe du monde en France approche à grands pas et elle marquera un véritable tournant pour le rugby tricolore.

Le visage du staff de Galthié va changer

Ce Mondial est un véritable objectif pour le XV de France, qui n’a toujours pas soulevé la coupe Webb Ellis dans son histoire. Mais il représentera également le lancement de la deuxième version du projet de Fabien Galthié, qui verra son staff changer en profondeur. Exit en effet Karim Ghezal, Laurent Labit et Thibault Giroud, qui l’accompagnent depuis 2019.

Sempéré et Jeanjean arrivent, mais...

Les deux premiers se sont déjà engagés en faveur du Stade Français, tandis que Giroud rejoindra Yannick Bru du côté de l’UBB après la Coupe du monde 2023. Il y a quelques jours, Fabien Galthié a annoncé que Laurent Sempéré viendra prendre la place de Ghezal après le Mondial, tandis que Nicolas Jeanjean devrait prendre en charge la préparation physique. Reste encore à savoir qui remplacer Labit, en tant qu’entraîneur de l’attaque du XV de France.

« Comme ça fonctionne bien, j'ai signé jusqu'en juin 2028 »