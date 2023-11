Après la Coupe du monde, Antoine Dupont entre dans l'Histoire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une récompense pour Antoine Dupont. Lundi soir à l'occasion de la Nuit du rugby, le capitaine du XV de France a effectivement été élu meilleur joueur du Top 14 pour la saison 2022/2023 à l'issue de laquelle il avait décroché le Bouclier de Brennus avec le Stade Toulousain. Le demi-de-mêlée des Bleus entre d'ailleurs encore un peu plus dans l'Histoire du rugby français puisqu'il est devenu le premier joueur à obtenir ce trophée à deux reprises.

Au terme d'une année bien remplie, Antoine Dupont a été récompensé lundi soir lors de la Nuit du rugby. Déjà élu meilleure révélation de la saison en 2017, le capitaine des Bleus a été sacré meilleur joueur de la saison 2022/2023 qui l'a vu remporter le titre en Top 14 avec le Stade Toulousain. En parallèle, Antoine Dupont a également remporté le trophée de meilleur joueur international de l'année pour la troisième fois de suite. Une façon de commencer à digérer l'élimination cruelle en quart de finale de la Coupe du monde contre l'Afrique du Sud.

Dupont est le premier joueur élu deux fois meilleur joueur du Top 14

Et cela permet en plus à Antoine Dupont d'entrer encore un peu plus dans l'histoire du rugby français. En effet, le demi-de-mêlée devient le première joueur de l'histoire du Top 14 à remporter deux fois le trophée de meilleur joueur de la saison. Déjà élu en 2021, le capitaine du XV de France avait laissé son trophée à l'Anglais Zach Mercer la saison dernière. Il reprend donc son bien en réalisant un autre exploit. Antoine Dupont est également le seul joueur de l'histoire du XV de France à avoir été élu meilleur joueur de la saison après avoir déjà obtenu le titre meilleure révélation. Autre record pour le numéro 9 du Stade Toulousain qui est devenu le premier joueur à décrocher trois fois la récompense de meilleur international de l'année. C'est d'ailleurs la troisième fois de suite qu'il récupère ce trophée ce qui lui permet de devancer Yannick Jauzion et Lionel Nallet, qui avait été remporté deux fois cette récompense.

«Ça fait plaisir de se sentir reconnu par les gens contre qui on joue les week-ends»