XV de France : Une star de retour, c'est officiel !

Axel Cornic

Après une large victoire face au Pays de Galles (43-0), le XV de France va affronter son premier gros choc dans ce Tournoi des 6 Nations 2025, avec le déplacement à Twickenham pour y affronter l’Angleterre. Romain Ntamack sera absent pour cette rencontre, mais Fabien Galthié pourra compter sur le retour d’un autre de ses cadres.

Chaque année, c’est l’une des rencontres les plus attendues par les fans de rugby. La France va traverser la Manche pour affronter un XV de la Rose revitalisé après une période très compliquée. Et les hommes de Steve Borthwick voudront sans aucun doute laver l’affront de mars 2023, lorsque le XV de France avait signé la plus grosse victoire de son histoire sur la pelouse de Twickenham (10-53).

Une absence majeure se profile pour le XV de France ! Qui pour prendre la relève après Ntamack ? 🤔

➡️ https://t.co/6doLdvRIXf pic.twitter.com/B72dvxvKZQ — le10sport (@le10sport) February 5, 2025

Un nouveau XV de France face à l’Angleterre

Les compositions d’équipe sont déjà tombées et un grand retour fait parler en ce moment. Il s’agit évidemment de celui de Matthieu Jalibert, dont l’absence avait soulevé une petite polémique à l’automne dernier. Juste avant le match contre la Nouvelle-Zélande, l’ouvreur avait quitté le rassemblement du XV de France, avec Fabien Galthié qui avait préféré remplacer Thomas Ramos aux côtés d’Antoine Dupont. Mais il n’est pas le seul cadre à revenir à l’occasion de ce Crunch 2025 !

« Le temps passe et que ça fait plus d'un an que Penaud n'a pas joué »

A l’aile on va en effet revoir un certain Damian Penaud, serial-marqueur du XV de France et absent lors des derniers rendez-vous internationaux ! « C'est un finisseur. Il nous apporte le déséquilibre offensif mais c'est aussi un bon défenseur. Sans ballon, il sait se placer, il connaît bien notre système » a déclaré le sélectionneur, lors de la conférence de presse de ce jeudi. « Il est sélectionné avec nous depuis 2020 de manière régulière. Il a toujours répondu présent. Il a toujours été bon, souvent très bon. C'est vrai que finalement, le temps passe et que ça fait plus d'un an qu'il n'a pas joué. Il doit avoir faim, très faim ».