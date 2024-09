XV de France : Nouveau rebondissement dans l’affaire Jégou-Auradou ?

Axel Cornic

De retour en France après un été agité, Oscar Jégou et Hugo Auradou ne sont pas totalement hors de cause, puisque l’enquête continue en Argentine. Mais les dernières informations venant de l’autre côté de l’Atlantique semblent mettre à mal la version de la victime présumée, qui aurait été auditionnée par des experts tout récemment.

C’est un feuilleton qui dure depuis bien trop longtemps. Convoqués par Fabien Galthié pour la tournée estivale du XV de France, Hugo Auradou et Oscar Jégou ont énormément fait parler d’eux, mais pas pour leur talent de rugbymen. Les deux internationaux sont en effet accusés de violences physiques et sexuelles par une femme de 39 ans, pour des faits remontant au début du mois de juillet.

« Ce sont deux violeurs, deux pommes pourries »

Dans un entretien accordé au Parisien tout récemment, la victime présumée s’était récemment indignée de voir la justice argentine autoriser Oscar Jégou et Hugo Auradou rentrer en France, maintenant ses accusations. « Ma vie s’est arrêtée le 7 juillet 2024 (...) Je ne comprends toujours pas comment ces joueurs ont pu être libérés et autorisés à rentrer en France (le 3 septembre). C’est une injustice. Ce sont deux violeurs, deux pommes pourries qui ne devraient plus jamais avoir le droit de jouer au rugby » assuré la plaignante.

Un récit « incohérent, peu fiable » de la plaignante ?

Pourtant, un récent rapport vient mettre à mal sa version, expliquant que son récit est « incohérent, peu fiable ». Diario Uno a dévoilé les dessous de ce rapport rédigé par des experts où l’on apprend notamment que la femme de 39 ans aurait eu « l'intention d'accommoder son récit et de cacher des informations dans le but de se placer dans la position de victime d'une agression sexuelle », avec une version qui aurait d’ailleurs changé au fil de l’affaire. « L'histoire n'est ni libre ni spontanée, elle est teintée d'influences extérieures évidentes, principalement de la part de son amie » précise également ce rapport.