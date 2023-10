XV de France : Il l'annonce, le remplaçant de Dupont est «prêt»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Samedi matin, Antoine Dupont a fait son grand retour avec le XV de France. Le joueur poursuit sa rééducation, mais sera trop court pour la rencontre face à l'Italie. Au regard des derniers entraînements, Fabien Galthié semble vouloir aligner Maxime Lucu au poste de demi de mêlée. Un bon choix selon Matthieu Jalibert, le numéro 10 des Bleus.

Il avait le sourire ce lundi matin, malgré un œil au beurre noir, stigmate d'une blessure qui a bien failli lui coûter sa place en équipe de France. Touché à la pommette lors de la rencontre face à la Namibie le 21 septembre dernier, Antoine Dupont est passé proche de la catastrophe. Opéré, il s'est fait une grosse frayeur mais pourrait faire son grand retour à l'occasion des quarts de finale. Mais le demi de mêlée sera trop juste pour tenir son poste face à l'Italie vendredi prochain. Pour le remplacer, Fabien Galthié dispose de deux options : Maxime Lucu ou Baptiste Couilloud.

« On n'est pas inquiets sur ce poste »

Deux joueurs qui ont les épaules pour assurer la succession de Dupont comme l'a confié Laurent Labit en conférence de presse. « Max (Lucu) a l'habitude de jouer avec Matthieu (Jalibert), ils ont des repères et des connexions. Baptiste (Couilloud) fait aussi une très bonne Coupe du monde. C'est un joueur qui a une grande capacité physique quand il entre. On n'est pas inquiets sur ce poste » a confié le responsable de l'attaque au sein du XV de France.

« Il est prêt à endosser ce rôle de numéro 9 »