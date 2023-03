XV de France : Danty et Aldegheri titulaires, Moefana et Jaminet sur le banc

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Fabien Galthié a fait ses choix. Pour débuter face aux Anglais à Twickenham, Jontahan Danty retrouve une place de titulaire au centre. Yoram Moefana sera remplaçant. Le Toulousain Dorian Aldegheri prend la place de pilier droit.

Finalement, il y a une certaine logique dans les compositions de Fabien Galthié. Celle de mettre ses leaders sur le terrain dès que possible. Pour affronter le XV de la Rose à Twickenham samedi lors du quatrième match du Tournoi des 6 Nations 2023, le sélectionneur des Bleus n’a pas révolutionné son XV de départ. Mais il a fait quelques changements stratégiques. Logiquement donc, François Cros récupère une place de titulaire en troisième-ligne, à la place du malheureux Anthony Jelonch. Et Jonathan Danty retrouve le numéro 12 au centre.

Moefana et Falatea sur le banc

Un doute subsisté concernant la titularisation ou non de Jonathan Danty au centre. Le Rochelais avait été préservé contre l’Ecosse et a pu retrouver le rythme avec son club. Ainsi, Fabien Galthié juge désormais qu’il est apte à débuter face aux Anglais. Le staff considère surtout que le Rochelais avait son expérience, et son impact physique au milieu de terrain, là où les Anglais sont parfois en souffrance actuellement. Le Bordelais Yoram Moefana perd donc sa place dans le XV de départ et se retrouve décalé sur le banc. Autre choix important de Fabien Galthié : la titularisation de Dorian Aldegheri au poste de pilier droit. En l’absence de Uini Atonio et Mohamed Haouas, le Bordelais Sipileti Falatea semblait tout indiqué pour débuter à droite. Mais le staff a considéré que la tenue en mêlée du Toulousain, et son expérience, étaient des atouts à utiliser dès le début du match. Falatea reste parmi les finisseurs.

Un banc à 5-3

Cette présence de Moefana sur le banc amène un changement majeur et une perspective différente concernant les fameux « finisseurs », chers à Fabien Galthié. Avec Moefana, et l’absence de Matthieu Jalibert, blessé à la cheville à l’entraînement, le banc s’adapte. Si un banc garni de six avants et deux trois-quarts a été préféré lors des trois premiers matchs de la compétition, cette fois, il s’agirait d’un banc en 5-3 avec seulement cinq avants. Ce qui laisse donc une place à Melvyn Jaminet qui profite de la blessure de Jalibert pour enfin intégrer le groupe. Il sera l’un des finisseurs. Il n’avait plus porté le maillot de l'équipe de France depuis la première rencontre face au Japon lors de la tournée d’été 2022. A noter aussi le retour du Toulousain Peato Mauvaka, talonneur remplaçant, et de Maxime Lucu, au cas où Antoine Dupont ne finisse pas le match.

Le XV de départ des Bleus à Twickenham

15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Dumortier ; 10. Ntamack, 9. Dupont ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Wardi, 18. Falatea, 19 Taofifenua, 20. Macalou, 21. Lucu, 22. Moefana, 23. Jaminet.