XV de France : Antoine Dupont veut frapper fort pour son retour !

Après plus d’un an d’absence, Antoine Dupont va faire son retour avec le XV de France face au Japon, qui plus est en tant que capitaine. L’occasion pour l’une des grandes stars des Jeux Olympiques de Paris 2024 de briller à nouveau à XV, après sa parenthèse très réussie à 7.

C’est le grand évènement de ce samedi. Le Stade de France va accueillir le premier test-match de la tournée de novembre du XV de France, face au Japon d’Eddie Jones. Mais la véritable attraction de la soirée sera sans aucun doute Antoine Dupont, retrouve l’équipe de Fabien Galthié plus d’un après sa défaite en quart de finale de la Coupe du monde, sur cette même pelouse.

XV de France : Galthié évoque une tension dans le vestiaire ! https://t.co/cWd8XumlwH pic.twitter.com/gXesySLjpK — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

« On est dans un nouveau cycle avec de nouveaux objectifs »

Comme tout bon capitaine, il était en conférence de presse à la veille de cette rencontre et il semble bien décidé à faire table rase du passé. « On est dans contexte différent par rapport à la Coupe du monde. On est dans un nouveau cycle avec de nouveaux objectifs et la motivation de gagner les matchs et de prendre du plaisir » a déclaré Antoine Dupont, qui a également connu des bons moments au Stade de France, avec cette médaille olympique aux JO 2024.

« On sait les ingrédients qu'il faut mettre pour prendre du plaisir »

« Tout le monde a été frustré du Tournoi des VI Nations malgré la deuxième place. On sait les ingrédients qu'il faut mettre pour prendre du plaisir. J'espère que ça se verra dès demain » a poursuivi Antoine Dupont, qui va débuter à la mêlée à côté de son coéquipier en club Thomas Ramos. « C'est un joueur différent de Romain (Ntamack), mais dans l'identité de jeu qu'on prône à Toulouse et ici, il y a beaucoup de similitudes. Je ne suis pas inquiet. Ça se passera très bien demain (ce samedi) ».