Axel Cornic

Depuis quelques jours, Antoine Dupont s’est retrouvé malgré lui au centre d’énormes débats, avec le Biarritz Olympique qui aimerait lui offrir une fin de carrière dorée après la fin de son contrat avec le Stade Toulousain en 2027. Mais les choses semblent très loin d’être figées, avec le milliardaire français Pierre-Edouard Stérin qui pourrait finalement lâcher le club basque.

Intertitre 1 C’est le projet fou qui a enflammé l’intersaison. Plus grande star du rugby français et parmi les meilleurs au monde, Antoine Dupont est dragué par une équipe de deuxième division. Il s’agit du Biarritz Olympique, qui a été racheté en partie par le milliardaire français Pierre-Edouard Stérin, qui viserait un retour dans l’élite et surtout, un Bouclier de Brennus à l’horizon 2032.

« Je pense que Pierre-Edouard Stérin a aidé à ce que le club puisse continuer » Pourtant, après la surprise, quelques doutes ont commencé à faire surface concernant l’implication de l’une des 100 plus grandes fortunes françaises. « Pierre-Edouard Stérin a-t-il vraiment vocation à rester à Biarritz ? Je pense que Pierre-Edouard Stérin a aidé à ce que le club puisse continuer » a expliqué Shaun Hegarty, président du conseil de surveillance du BO. « J’imagine et j’espère qu’il sera à l’écoute de toute personne bienveillante qui serait prête à investir ou à accompagner le club de manière financière, pour y prendre un peu plus de place et en libérer pour lui ».