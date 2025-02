Urios, le gros coup de gueule !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Opposé à Toulouse dimanche en clôture de la 16e journée de Top 14, Clermont a essuyé sa sixième défaite de suite face aux Toulousains (18-35). Une déception pour Christophe Urios, qui ne s’attendait pas à un tel écart de niveau entre les deux équipes, et pensait la sienne bien meilleure que ça.

Privé de ses internationaux en plein Tournoi des Six Nations, Toulouse s’est largement imposé sur la pelouse de Clermont dimanche (18-35), en clôture de la 16e journée de Top 14. Une rencontre que l’ASM avait pourtant en main alors que les hommes de Christophe Urios menaient 18-17.

Coup dur pour Galthié, un pote de Dupont lâche le XV de France

➡️ https://t.co/PS58MHbzRu pic.twitter.com/OaQyRtvvLp — le10sport (@le10sport) February 17, 2025

« Il y a de la déception, de l'incompréhension et de la colère »

« Il y a de la déception, de l'incompréhension et de la colère », a réagi Christophe Urios après la rencontre, dans des propos relayés par L’Équipe. « Je pensais qu'on était meilleurs que ça. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi quand on mène 18-17 on n'arrive pas à maintenir le cap. Et on fait beaucoup de fautes. Ce n'était pas un bon Clermont ce soir. On s'était donné les moyens de bien attaquer, on était dominants mais on fait trop d'erreurs dans les zones de vérité. On perd des joueurs sur blessure, ce qui ne nous a pas arrangés. On a du mal à lancer le jeu. Le banc de Toulouse à l'heure de jeu a fait la différence, on peut se poser la question de la comparaison avec le nôtre. Ils ont coaché et continué à accélérer et nous on n'a pas réussi à le faire. »

« Je pensais qu'on était meilleurs que ça »

« Je ne suis pas du tout abattu, il reste encore neuf matches, il faut se battre », a poursuivi Christophe Urios. « Aujourd'hui, on n'était pas invités, on a été battus par une équipe meilleure que nous. Ce qui me gêne le plus, en plus de la défaite, c'est les blessés. Ça fait cher ! On a pris un coup derrière la carafe. Je pensais qu'on était meilleurs que ça. Le match nous a ramenés à la réalité. On n'est pas à un super niveau. Mais il faut garder le cap, il n'y a pas de recette miracle, il faut continuer à travailler. Certains joueurs doivent élever leur niveau de jeu, j'ai été déçu par certains. On a deux gros déplacements maintenant (Bordeaux et Bayonne), on va essayer d'y prendre des points évidemment. »