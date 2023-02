Une star du rugby se lâche sur l'OM

Axel Cornic

Ce samedi, le Vélodrome va le temps d’une soirée faire une infidélité au football en accueillant le gros choc de la 18e journée de Top 14, entre le RCT et le Stade Toulousain. L’occasion pour certains toulonnais comme Cheslin Kolbe de fouler la pelouse du terrain de l’Olympique de Marseille.

Le Top 14 reprend ses droits après un premier doublon et une pause pour la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. Et cette 18e journée de championnat s’annonce folle, avec plusieurs affrontements intéressants comme la rencontre de dimanche entre l’UBB et l’ASM Clermont Auvergne.

Toulon-Toulouse, une première pour Kolbe

Mais ce samedi, tous les regards seront tournés vers Marseille, puisque le RCT se délocalise au Vélodrome pour accueillir un Stade Toulousain certes privé de ses plus grandes stars, mais solide leader du Top 14. Une rencontre spéciale pour Cheslin Kolbe, qui pour la première fois va affronter son ancien club du Stade Toulousain, qu’il a quitté en 2021.

« Je suis les joueurs que j’ai rencontrés. Ils sont très, très bons et l’équipe aussi ! »

Dans un long entretien accordé à La Provence , l’ailier ou arrière toulonnais s’est exprimé au sujet de ce choc et a notamment révélé avoir rencontré quelques joueurs de l’OM ces derniers jours. « Je suis un peu le football, qui reste le sport numéro 1 en Afrique du Sud. Je suis aussi les joueurs que j’ai rencontrés. Ils sont très, très bons et l’équipe aussi ! C’était une belle expérience » a explique le Champion du monde sud-africain.

« Avec mes deux pieds gauches, je ne suis pas assez bon pour le ballon rond ! »