Rugby en France : Des nouvelles stars recrutées grâce à une crise

Le Pays de Galles est en proie à une grosse crise et pas seulement sportive. La Fédération galloise de rugby doit en effet faire face à une énorme fronde de la part des internationaux, qui sont totalement dans le flou concernant leur avenir et qui pourraient bien décidé de s’expatrier, avec le Top 14 comme probable destination.

Même après la défaite face à l’Irlande (32-19), le XV de France est plus que jamais la locomotive du rugby français, qui se porte bien mieux que lors des années 2010. Il faut dire que le Top 14 est une vitrine parfaite et est souvent considéré comme le meilleur championnat au monde, avec une économie des plus solides.

Le Pays de Galles en crise

Les lumières du championnat français attirent les regards et pourraient bien créer un véritable exode au Pays de Galles, au cours des prochains mois. Car la WRU traverse une véritable crise, puisqu’aucun accord ne semble être en vue avec les provinces concernant la situation contractuelle des internationaux. D’ailleurs une grève est même évoquée, alors que les gallois doivent affronter l’Angleterre le 25 février prochain, lors de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations.

« Je ne peux pas demander de prêt à la banque et je suis sous antidépresseurs »

« Je n’arrive pas à croire que je suis à cinq mois de la fin de mon contrat, à huit mois de la Coupe du monde et que mon avenir ne soit pas encore certain » a confié sous couvert d’anonymat un international gallois, au Daily Mail . « Je ne peux pas demander de prêt à la banque et je suis sous antidépresseurs. Si jamais je me blesse gravement, ma carrière sera sans soute terminée. Et pendant ce temps, la Fédération gagne des dizaines de millions d’euros ».

