Top 14 : Urios pousse un nouveau coup de gueule

Jean de Teyssière

Face au Racing 92, l'ASM Clermont n'a pas réussi à l'emporter. Les hommes de Christophe Urios se sont inclinés 10-26 et sont encore en danger de relégation, surtout après les victoires du LOU et de Perpignan. L'ancien manager de l'UBB s'est montré frustré après la défaite, même s'il reste derrière ses joueurs à 100%.

Cette saison du Top 14 est décidément pleine de suspense. Clermont, 42 points, pouvait espérer grimper à la septième place en cas de victoire et croire aux barrages. Au lieu de cela, la défaite face au Racing 92 a fait replonger les joueurs en bas du classement, eux qui ne sont qu'à quatre points du barrage pour le maintien en championnat. La fin de saison risque donc d'être tendue à Clermont.

«Beaucoup de frustration, de déception»

Dans des propos relayés par L'Équipe , Christophe Urios, le manager de Clermont, a donné son ressenti après la défaite des siens face au Racing 92 (10-26) : « Le sentiment qui prédomine encore une fois, c'est beaucoup de frustration, de déception. On a le sentiment d'avoir dominé le match. En première mi-temps, on domine tout, et en seconde c'est pas loin d'être pareil. On prend deux premiers essais trop faciles mais malgré ça, on domine cette équipe, en restant cohérents. Le problème, c'est quand tu vas trois fois derrière la ligne et que tu ne marques pas. C'est une zone de jeu qui nous pose problème. On l'avait réglé contre Pau mais là on est retombés dedans. »

Urios balance une puncline sur le XV de France https://t.co/kifLrnnLbc pic.twitter.com/Qf908iNvOF — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

«Mais on n'a pas ce déclic, on n'a pas ce joueur-déclic»