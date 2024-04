Top 14 : Alldritt lâche un énorme indice sur son avenir

Arnaud De Kanel

Après avoir effectué ses débuts à Auch en 2015, Grégory Alldritt avait pris la direction de La Rochelle en 2017. Depuis, le troisième ligne et capitaine du XV de France en l'absence d'Antoine Dupont n'a plus quitté le Stade Rochelais et il est ouvert à l'idée de finir sa carrière chez les Maritimes, même s'il garde en tête comme projet d'aller s'essayer à l'étranger.

A 27 ans, Grégory Alldritt a encore l'avenir devant lui. Et cet avenir, il continuera de s'écrire avec le Stade Rochelais, club qu'il a rejoint en 2017 et avec lequel il a récemment prolongé jusqu'en 2029. Un contrat longue durée qui ne le fera sans doute jamais changer de club jusqu'à la fin de sa carrière à part pour un club étranger.

«Tout était réuni pour que je reste»

« C’est sûr que c’est une grosse décision. Elle m’est en tout cas apparue évidente. J’ai tout ce qu’il faut ici pour performer : un club qui ambitionne de constamment évoluer, progresser et qui veut toujours plus gagner ; un public avec une ferveur incroyable, ce qui est la base du rugby à mon sens et je ne pourrai pas jouer s’il n’y avait pas ça ; et, en plus, il y a un cadre de vie qui me correspond. Tout était réuni pour que je reste. Alors, pourquoi changer quand on est bien quelque part ? Je n’avais pas cette volonté d’aller ailleurs juste pour bouger, voir autre chose », a déclaré Grégory Alldritt dans un entretien accordé au Midi-Olympique . Mais la perspective de partir à l'étranger le séduit.

«J’ai toujours dans un coin de ma tête l’idée de faire une saison à l’étranger»