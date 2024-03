Frayeur en Top 14, Antoine Dupont recadre tout le monde

Jean de Teyssière

Face à Pau, le Stade Toulousain s'est fait peur. Menés dans les derniers instants du match, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont réussi à l'emporter à la toute fin du match, grâce à un essai de Lebel à la 79ème minute. Une rencontre qu'a analysée Antoine Dupont, qui en a profité pour recadrer ses coéquipiers.

Les champions de France en titre se sont fait peur face à Pau. Vainqueur in extremis (31-29), le Stade Toulousain reste à la deuxième place du classement et peut continuer à croire à la demi-finale du Top 14. Une semaine après leur défaite face à l'UBB (33-31), les Toulousains se sont bien relancés mais ont parfois montré un manque de maîtrise.

Dupont a rejoué avec Ntamack

L'évènement de ce Toulouse-Pau fut le retour sur les terrains de Romain Ntamack. Sept mois après sa grave blessure au genou, qui lui a fait manquer la Coupe du monde de rugby, le demi d'ouverture toulousain a retrouvé le chemin des pelouses, pour le plus grand bonheur de son complice, Antoine Dupont : « En fin de match, je suis repassé en demi de mêlée et j’ai vite retrouvé mon numéro 10, on n’a pas perdu les repères ! »

Rugby : Urios a trouvé le nouveau Antoine Dupont https://t.co/HGxoRgdwRI pic.twitter.com/krBxOpDqJi — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

«On a fait preuve de légèreté par moments»