Top 14 : Il plombe l'UBB et jubile

Jean de Teyssière

C'est une habitude chez l'Union Bordeaux-Bègles. Après une victoire retentissante vient le relâchement face à une équipe a priori à leur portée ; ou en tout cas, moins bien classée. Face au LOU, l'UBB a chuté (10-27) et manque l'occasion de se rapprocher du duo de tête, synonyme de qualification directe pour les demi-finales du Top 14. Le manager de Lyon, lui, était très heureux de la victoire de ses hommes.

La défaite de Montpellier et de Clermont fait les affaires de Lyon ! Face à l'UBB, récente gagnante du Stade toulousain après un match d'anthologie, les hommes de Fabien Gengenbacher ont fait le match parfait pour empêcher les Bordelais de jouer. Cette victoire au forceps permet au LOU de quitter pour de bon la place de barragiste et de rejoindre les équipes du milieu de tableau.

«Mentalement, ça fait du bien»

Fabien Gengenbacher, le manager de Lyon, semblait rassuré par la victoire de ses hommes face à l'UBB. Cette victoire leur donne un peu d'air au classement, comme il l'explique dans des propos rapportés par Rugbyrama : « On a aujourd’hui quelques points d’avance. Mentalement, ça fait du bien, on va pouvoir basculer sur la Coupe d’Europe dans une relative sérénité. Dans une saison aussi difficile, tous les moments positifs sont bons à prendre. »

« On voulait montrer à l’UBB que ce serait difficile pour elle»