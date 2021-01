Rugby

Rugby - Top 14 : Vakatawa sort du silence après son énorme bourde

20 janvier 2021

Coupable d’une erreur assez surprenante lors de la défaite du Racing 92 face au RCT (23-29), Virimi Vakatawa s’est enfin exprimé.

Il est considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux techniquement du monde. Pourtant, Virimi Vakatawa a commis une bourde assez incroyable lors du match reporté de la 5e journée du Top 14, disputée le 17 janvier dernier. Dominés par le RCT, les joueurs du Racing 92 auraient pu revenir dans le match grâce à une très belle action entre Teddy Thomas et Vakatawa. Mais le trois-quart centre international tarde à aplatir et est finalement rattrapé par l’ailier toulonnais Gabin Villière, son coéquipier au sein du XV de France.

« Je ne voulais pas faire le beau avant d'aplatir »