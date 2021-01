Rugby

Rugby - Top 14 : Le coup de gueule d'Urios après Clermont !

Publié le 17 janvier 2021 à 10h35 par A.D.

Face à l'ASM Clermont ce samedi, l'UBB n'a pu faire mieux qu'un résultat nul (16-16). Interrogé à l'issue de la partie, Christophe Urios, le coach bordelais, a fait part de son immense déception.

Ce samedi, l'UBB de Christophe Urios a affronté l'ASM Clermont. A la suite d'une belle bataille, les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager et sont restées dos à dos (16-16). Un résultat qui ne convient pas du tout au coach bordelais. Dans des propos rapportés par Sport 24 , Christophe Urios a analysé la partie et n'a pas manqué de faire savoir qu'il était très déçu par ce match nul.

«On leur donne des points, ça, ça me gonfle»