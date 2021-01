Rugby

Rugby - Top 14 : Saint-André a un objectif clair avec Montpellier !

Publié le 12 janvier 2021 à 13h35 par A.C.

Remplaçant de Xavier Garbajosa, écarté par Mohed Altrad, Philippe Saint-André assure l’intérim à Montpellier.

C’est un retour aux sources un peu forcé, que connait actuellement Philippe Saint-André. Directeur sportif de Montpellier, il s’est en effet vu passer les clés de l’équipe par Mohed Altrad, après la mise à l’écart de Xavier Garbajosa. Une nouvelle position qui ne semble pas vraiment enchanter Saint-André. « Je suis en mission jusqu'à la fin juin mais je ne continuerai pas au-delà » a expliqué l'ancien sélectionneur du XV de France. « Je le fais avec détermination et expérience pour garder le MHR en Top 14 ». L’électrochoc n’a pour le moment pas eu lieu, puisque Saint-André reste sur deux défaites avec le MHR, face au LOU (24-20), puis face à Brive (23-22).

« J’ai abandonné ma mission, pour essayer de sauver notre place en Top 14 »