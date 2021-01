Rugby

Rugby - Top 14 : Saint-André persiste et signe pour son avenir !

Publié le 7 janvier 2021 à 9h35 par A.C. mis à jour le 7 janvier 2021 à 9h39

Venu remplacer Xavier Garbajosa au poste de manager général, Philippe Saint-André ne devrait pas rester longtemps à Montpellier.

C’est une véritable crise que traverse Montpellier actuellement. Avant-dernier du Top 14, le MHR risque la relégation et Mohed Altrad a décidé de trancher, en écartant Xavier Garbajosa. A sa place, c’est Philippe Saint-André qui a été intronisé. Problème, celui qui occupait la fonction de directeur du rugby au sein du club montpelliérain ne semble pas vraiment vouloir revenir sur le bord du terrain. Il a d’ailleurs déjà annoncé que Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam seront les vrais entraineurs, tandis que lui supervisera tout... avant de partir à la fin de la saison. « Je ne continuerai pas après sur le terrain » avait-il expliqué, en conférence de presse. « Ce n’est pas que ça ne m’emballe pas mais je l’ai fait pendant 20 ans, je vais le refaire maintenant, avec mon expérience et ma détermination pour ces six mois et garder le MHR en Top 14 ».

« Je vais faire mes quinze heures par jour mais j'arrêterai fin juin »