Rugby

Rugby - Top 14 : Christophe Urios fracasse ses joueurs !

Publié le 6 octobre 2020 à 21h35 par A.C.

Christophe Urios, manager de l’Union Bordeaux-Bègles, n’a pas du tout apprécié la prestation de ses joueurs, lors de la défaite face au LOU (27-10).

Que se passe-t-il avec l’Union Bordeaux-Bègles ? Leaders du Top 14 la saison dernière, avant l’arrêt des compétitions, l’UBB semblait marcher sur l’eau. La tendance est différente, depuis le retour du championnat. Les Bordelais ont d’abord vu leur match d’ouverture face au Stade Français être reporté pour cause de COVID-19, puis ont remporté une victoire étriquée sur leur terrain, face à Brive (25-20). Lors de la troisième journée les hommes de Christophe Urios pouvaient enfin se lancer face au LOU, mais ils ont été totalement dépassés par une équipe lyonnais dominatrice dans tous les secteurs.

« Je déteste qu'on triche comme ça »