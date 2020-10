Rugby

Rugby - Top 14 : L’énorme coup de gueule de Patrice Collazo !

5 octobre 2020

Patrice Collazo, manager du RCT, ne semble pas du tout avoir apprécié la prestation des siens lors de la défaite face au Stade Toulousain (39-19).

Certains supporters toulonnais ont dû éteindre leur télévision dès la mi-temps. Pour le choc de la 3e journée de Top 14, le Stade Toulousain a attaqué sur les chapeaux de roue contre le RCT. Les hommes de Ugo Mola ont en effet réalisé une première mi-temps magistrale, avec notamment trois essais à la clé. Tout aurait pu basculer à l’heure de jeu, puisque le pilier toulousain Rodrigue Neti a été expulsé, suite à déblaiement jugé dangereux. Apathiques, les Toulonnais n’ont toutefois rien pu faire face à la marée toulousaine...

« Le spectacle qu'on a donné en première mi-temps, c'était lamentable »