Rugby - Top 14 : Parisse justifie sa prolongation au RCT !

Publié le 25 septembre 2020 à 22h35 par A.C.

Sergio Parisse est revenu sur sa décision de prolonger d’un an avec le RCT, après la crise du COVID-19.

Certains diront qu’il est immortel. Car des dernières de Sergio Parisse, on aurait pu en avoir un bon nombre ces derniers mois. Tout d’abord la dernière sélection de Parisse avec l’Italie, en Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande... sautée pour cause de typhon. Ensuite, un dernier Tournoi des 6 Nations et un dernier match contre l’Angleterre... reporté pour cause de crise sanitaire du COVID-19. Une crise sanitaire qui le privera également de la fin de saison avec le RCT. Pas de problème, à 37 ans, Parisse a prolongé d’un an avec Toulon... en espérant avoir une belle sortie, pour une fois.

« Ma mission à Toulon n’était pas encore totalement accomplie »