Rugby

Rugby - Top 14 : Saint-André revient sur le départ de Garbajosa

Publié le 12 janvier 2021 à 15h35 par A.C.

Philippe Saint-André s’est exprimé au sujet du changement voulu par Mohed Altrad, à Montpellier.

Décidément, la stabilité n’est pas le fort de Montpelier. Ces dernières années, plusieurs entraineurs se sont succédés au MHR, mais aucun ne s’y est installé. Dernier en date : Xavier Garbajosa. Venu remplacer Vern Cotter, l’ancien du Stade Rochelais devait donner un nouvel élan à Montpellier, misant plus sur les joueurs formés au club. Malheureusement pour lui, les résultats n’ont pas suivi. Mohed Altrad a ainsi décidé de trancher et l’a écarté, demandant à Philippe Saint-André de quitter son poste de directeur sportif, pour reprendre du service aux côtés de Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam.

« J’avais proposé trois solutions à Mohed Altrad, dont ma démission »