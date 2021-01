Rugby

Rugby - Top 14 : Un retour au RCT ? La réponse claire de Mourad Boudjellal !

Publié le 16 janvier 2021 à 12h35 par La rédaction

Davantage évoqué dans le monde du football que du rugby désormais, Mourad Boudjellal a récemment fermé la porte à un retour au sein du Rugby Club Toulonnais.

Véritable passionné de rugby, Mourad Boudjellal se tourne désormais vers de nouveaux projets, ambitieux, dans le monde du football. Mais avant cela, l'homme d'affaires a également été un dirigeant sportif à succès. Devenu actionnaire principal du Rugby Club Toulonnais, Boudjellal a été le président d'un club qu'il a fait grandir, de la deuxième division aux sommets des plus grandes compétitions européennes. Sous l'ère Boudjellal, qui s'étend de 2007 à 2020, le RCT a remporté trois titres de champion d'Europe (2013, 2014 et 2015) et un titre de champion de France. Remplacé par Bernard Lemaître à la présidence du club, Mourad Boudjellal ne se voit pas revenir au RC Toulon.

«Non, ce serait un aveu d’échec. Le RCT n’a pas besoin de moi»