Rugby - Top 14 : Le patron du Stade Français tire le bilan à la mi-saison !

Publié le 19 janvier 2021 à 15h35 par La rédaction

Hans-Peter Wild, propriétaire du Stade Français, s’est exprimé au sujet de la première partie de saison du club parisien.

Ça ne va pas au mieux pour le Stade Français. Depuis que la série de trois victoires s’est terminée fin novembre, le club parisien alterne le bon et le moins bon. Face au Stade Toulousain (48-24), les hommes de Gonzalo Quesada ont subi la loi des Champions de France en titre et pointent désormais à la 8e place du Top 14, à un point de la sixième place de l’Union Bordeaux-Bègles. Après le répit de ce week-end annulé de Coupe d’Europe, il faudra rapidement que le Stade Français retrouve ses esprits pour le déplacement à Toulon (24 janvier).

« Il nous reste encore des points à travailler, c’est évident, mais... »