Rugby

Rugby - Top 14 : Urios explique sa prolongation à l’UBB !

Publié le 21 décembre 2021 à 13h35 par A.C.

Arrivé en 2019, Christophe Urios a décidé de prolonger son contrat avec l’Union Bordeaux-Bègles pour deux saisons supplémentaires.

Après avoir vu le titre s’envoler en 2020 pour cause de Covid-19, l’Union Bordeaux-Bègles semble bien lancé cette saison. Avec leur victoire sur le Stade Toulousain le 4 décembre dernier (17-7), les Bordelais se sont installés à la première place du Top 14 et font figure de grand favori pour les phases finales. Surtout que le président Laurent Marti s’est enlevé une sacrée épine du pied ! Principal artisan de l’explosion de l’UBB, Christophe Urios avait en effet effrayé pas mal de monde en laissant planer le flou autour de son avenir... avant de tout récemment prolonger son contrat jusqu’en 2025.

« Je suis fier de cette décision »