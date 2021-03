Rugby

Rugby - Top 14 : Un énorme coup réalisé par le Racing 92 ?

Publié le 6 mars 2021 à 15h35 par A.C.

Le Stade Français pourrait libérer Gaël Fickou à la fin de la saison, qui pourrait rebondir chez le voisin du Racing 92.

La situation est critique pour les clubs de rugby. Avec la crise sanitaire, la non-présence du public représente un immense manque à gagner pour les écuries de Top 14, qui cherchent tant bien que mal à recoller les morceaux. C’est le cas du Stade Français, de propriété de l'homme d’affaires allemand Han-Peter Wild. Le club parisien a entamé une cure d’austérité pour pouvoir remonter la pente, mais également pour revenir dans les clous du salary cap. Il ne faut en effet pas oublier que le Stade Français a été mis à l’amende par La Ligue nationale de rugby, pour avoir dépassé cette limite.

Fickou, du Stade Français au Racing 92