Rugby

Rugby - Top 14 : Teddy Thomas parti... pour rester au Racing 92 ?

Publié le 12 mai 2021 à 17h35 par A.C.

En fin de contrat, Teddy Thomas devrait vraisemblablement poursuivre sa carrière au Racing 92.

Il y a seulement quelques semaines, le départ de Teddy Thomas semblait inéluctable. Le Racing 92 ne souhaitait pas s’aligner sur les demandes de l’ailier international, qui n’a d’ailleurs jamais exprimé toute l’étendue de son talent avec continuité, depuis son arrivée en 2014. « Teddy est un type adorable, un garçon vraiment attachant » expliquait Jacky Lorenzetti, président du Racing 92, lors d’un entretien accordé au Midi Olympique en avril dernier. « Quand il a signé chez nous il y a sept ans, Serge Blanco m’avait alors dit : “Si tu trouves la clé, tu en feras le meilleur joueur du monde”. On n’a pas trouvé la clé. C’est autant de notre faute que de la sienne. On n’a pas trouvé la clé, alors on a décidé de passer la main. Mais il explosera ailleurs, j’en suis convaincu ». Mais la situation semble avoir radicalement changé depuis...

Un contrat de deux ans offert à Teddy Thomas