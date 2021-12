Rugby

Rugby - Top 14 : Le Stade Toulousain frappe un gros coup !

Publié le 14 décembre 2021 à 13h35 par A.C.

Alexandre Roumat, troisième-ligne de l’Union Bordeaux-Bègles, a annoncé son départ vers le Stade Toulousain à la fin de la saison.

Si en football le mercato hivernal n’a pas encore débuté, c’est le moment ou ça chauffe au rugby. De nombreux joueurs se retrouvent en fin de contrat et d’autres souhaiteraient tout simplement se lancer un nouveau défi, comme Morgan Parra et Camille Lopez qui quitteront l’ASM Clermont Auvergne. Ainsi, le Stade Toulousain a bouclé une première arrivée de taille cet hiver, puisque RMC Sport a annoncé que Melvyn Jaminet poserait ses valises dans la Ville Rose à la fin de la saison, quittant donc l’USAP.

« Oui, j'ai décidé de partir de Bordeaux et comme ça a été évoqué, j'ai la chance de rejoindre le Stade Toulousain pour trois ans »