Rugby

Rugby - Top 14 : La grande annonce du clan Dupont sur son avenir !

Publié le 11 décembre 2021 à 14h35 par T.M.

Agent sportif d’Antoine Dupont, Thierry Cazedevals a expliqué que le Toulousain avait encore de grandes ambitions pour son avenir.

A 25 ans, Antoine Dupont peut désormais se vanter d’avoir obtenu le titre de meilleur joueur du monde. Ce vendredi, le demi de mêlée du Stade Toulousain a en effet été sacré par World Rugby, récompensant ainsi ses performances durant l’année 2021. Dupont est donc désormais au sommet, mais désormais, il va falloir confirmer ce statut. De plus, le joueur du XV de France n’entend visiblement pas s’arrêter là à en croire son agent sportif.

« Il veut marquer le rugby »