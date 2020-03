Rugby

Rugby - Top 14 : Le Stade Français calme la polémique avec les arbitres !

Publié le 5 mars 2020 à 21h35 par A.C.

Le Stade Français a souhaité, via un communiqué, calmer les choses après la récente sortie du directeur général Thomas Lombard, à l’encontre du corps arbitral.

C’est une défaite qui fait mal... et qui a peut-être poussé Thomas Lombard a avoir des mots dépassant ses pensées. En marge de la défaite sur le fil du Stade Français face au RCT (19-18), le directeur général parisien s’est montré très critique à l’encontre de Luc Ramos, l’arbitre de la rencontre, avouant notamment : « Faire arbitrer un match de ce niveau-là par un jeune arbitre, ça n’aide personne. C’était la première fois qu’il dirigeait un match à Mayol, il n’a pas géré ». Une sortie qui n’a pas plu, puisque le Directeur National de l’Arbitrage Franck Maciello a rappelé à l’ordre le club de la capitale.

« L’arbitrage français, doit rester demain la référence »