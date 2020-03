Rugby

Rugby - Top 14 : Lombard ne digère toujours pas la défaite du Stade Français

Publié le 3 mars 2020 à 18h35 par A.C.

Thomas Lombard, directeur général du Stade Français, n’est pas du tout satisfait de l’arbitrage lors de la défaite parisienne face au RCT (19-18).

A la lutte pour ne pas descendre en Pro D2, le Stade Français a fait une bien mauvaise opération dimanche dernier, face au RCT. Tout semblait pourtant sourire aux Parisiens avec les essais de Lester Etien et Kylan Hamdaoui en toute fin de rencontre. Leurs espoirs se sont finalement écroulés lorsque Louis Carbonel a passé la pénalité de la gagne pour les Toulonnais en face des poteaux, relançant la course au podium pour les siens, tout en plongeant Paris dans la crise.

« Ça commence à bien faire »