Rugby - Top 14 : La nouvelle annonce de Boudjellal sur son avenir !

Publié le 13 janvier 2020 à 13h35 par J.-G.D.

Invité à se confier sur ses projets, Mourad Boudjellal en dit plus sur ses ambitions avec le Sporting Club de Toulon.

Une piste plaît à Mourad Boudjellal pour la suite de sa carrière. Récemment interviewé par Le Parisien , le futur ex-président du RCT faisait un point précis concernant son projet avec le Sporting Club de Toulon : « Je suis persuadé qu'il y a un grand projet à lancer. Revoir Toulon en Ligue 1, ça aurait de la gueule. Il faut s'appuyer sur le passé, réfléchir à un projet structuré avec du sportif et une dimension spectacle. Rêver d’un PSG-Toulon ? Moi, je ne fais pas de différence entre mes rêves et mes ambitions… ». L'homme d'affaires varois compte sur l'équipe de foot toulonnaise, actuellement en National 1, pour rebondir. Interrogé par La Provence ce lundi, Boudjellal se prononce à nouveau sur ce chantier.

« C’est un projet très excitant, un très gros chantier pour moi, un très gros défi »