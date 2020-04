Rugby

Rugby - Top 14 : L’aveu de Maxime Mermoz sur son départ du RCT

Publié le 7 avril 2020 à 19h35 par A.C.

Maxime Mermoz, actuellement au Stade Toulousain, est revenu sur la fin de son aventure au RCT.

Le RCT reste un grand club de la scène française, mais on oublie peut-être que le club traverse une longue période de pénurie. Le dernier titre remporté par les Toulonnais remonte en effet à 2015, avec une troisième Coupe d’Europe d’affilée après 2015 et 2013. Depuis, plus rien. Diego Dominguez, Mike Ford, Richard Cockerill ou encore Fabien Galthié se sont succédés, mais aucun n’est parvenu à réaliser les mêmes exploits que Bernard Laporte.

« Avant, le garant s’appelait Bernard Laporte. Quand il est parti, c’était le bordel »